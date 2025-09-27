«Лорьян» в большинстве победил «Монако» в матче лиги 1

«Лорьян» дома победил «Монако» в матче 6-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев голы забили Мухаммад Бамба и Пабло Пажи (дубль). У гостей пенальти в концовке матча реализовал Ансу Фати.

«Монако» с 38-й минуты играл вдесятером после удаления Тило Керера. Российский хавбек монегасков Александр Головин пропускал игру из-за травмы.

«Лорьян» набрал 7 очков и занимает 9-е место в таблице. «Монако» с 12 очками — на 4-й строчке.