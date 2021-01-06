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«Лорьян» — «Монако»: Головин забил через 10 секунд после выхода на замену

6 января 2021, 22:26
Александр Головин. Фото Reuters Александр Головин. Фото Twitter
Александр Головин. Фото Reuters
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Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 18-го тура лиги 1 против «Лорьяна». 24-летний российский хавбек вышел на замену на 62-й минуте, а через 10 секунд поразил ворота соперника, сделав счет 2:1.

Для Головина эта игра стала первой с 30 августа, он не появлялся на поле из-за травмы подколенного сухожилия.

В текущем сезоне на счету Головина два матча в составе монегасков.

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