Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 18-го тура лиги 1 против «Лорьяна». 24-летний российский хавбек вышел на замену на 62-й минуте, а через 10 секунд поразил ворота соперника, сделав счет 2:1.

Для Головина эта игра стала первой с 30 августа, он не появлялся на поле из-за травмы подколенного сухожилия.

В текущем сезоне на счету Головина два матча в составе монегасков.