«Голова. Или просто царь». В сети обсуждают яркое возвращение Головина

В социальных сетях обсуждают успешное возвращение полузащитника «Монако» Александра Головина после травмы. В первом же матче он забил «Лорьяну». Россиянин отличился спустя 10 секунд после выхода на поле, а его команда победила 5:2. Вашему вниманию подборка комментариев из Twitter на данную тему

Khmel Roman: «Саня Головин жжет! Вот это возвращение!»

Nikita Karalashvili: «Головин забил просто безумный гол после такого длительного перерыва. Красавец. Надеюсь, сможет вернуться на свой уровень и наконец-то уже стать лидером «Монако».

Блад: «Головин — настоящий состоявшийся российский футболист. Таких, как он пока больше нет».

Maria Shaporeva: «Голова. Или просто царь».

Fantasma: «Головин вышел и тащит «Монако». Не верю, что пишу это!»

Сборная Роcсии (официальный Twitter): «Головин забил за «Монако»! 129 дней Саша не играл и забил сразу после выхода на замену — просто лучший».

Sergio: «Вот это возвращение, Головин! Хейтеры, молчать, Сашка еще всем покажет!»

Wildlife 2.0: «Саша Головин, будь моим мужем».

Странник идущий с Востока: «Головин, конечно с отрывом сильнейший футболист страны. Даже пропустив 4 месяца из-за травмы, сходу регулирует игру «Монако», мяч двигает в атаке».

АлександровнА: «Головин в ударе. Соскучился человек по футболу»