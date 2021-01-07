«Голова. Или просто царь». В сети обсуждают яркое возвращение Головина
В социальных сетях обсуждают успешное возвращение полузащитника «Монако» Александра Головина после травмы. В первом же матче он забил «Лорьяну». Россиянин отличился спустя 10 секунд после выхода на поле, а его команда победила 5:2. Вашему вниманию подборка комментариев из Twitter на данную тему
Khmel Roman: «Саня Головин жжет! Вот это возвращение!»
Nikita Karalashvili: «Головин забил просто безумный гол после такого длительного перерыва. Красавец. Надеюсь, сможет вернуться на свой уровень и наконец-то уже стать лидером «Монако».
Блад: «Головин — настоящий состоявшийся российский футболист. Таких, как он пока больше нет».
Maria Shaporeva: «Голова. Или просто царь».
Fantasma: «Головин вышел и тащит «Монако». Не верю, что пишу это!»
Сборная Роcсии (официальный Twitter): «Головин забил за «Монако»! 129 дней Саша не играл и забил сразу после выхода на замену — просто лучший».
Sergio: «Вот это возвращение, Головин! Хейтеры, молчать, Сашка еще всем покажет!»
Wildlife 2.0: «Саша Головин, будь моим мужем».
Странник идущий с Востока: «Головин, конечно с отрывом сильнейший футболист страны. Даже пропустив 4 месяца из-за травмы, сходу регулирует игру «Монако», мяч двигает в атаке».
АлександровнА: «Головин в ударе. Соскучился человек по футболу»
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