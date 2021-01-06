Стал известен состав «Монако» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Российский полузащитник Александр Головин попал в число запасных монегасков. Для него это первое появление в заявке с 30 августа. В тот день он провел 15 минут в игре с «Мецем» (1:0), после чего из-за травмы подколенного сухожилия не появлялся на поле.

Стартовый состав «Монако» выглядит следующим образом: Манноне, Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Сидибе, Жеббель, Фофана, Тшуамени, Желсон, Фолланд, Бен Йеддер. Запасные — Маецки, Балло-Туре, Марипан, Павлович, Энрике, Головин, Матазо, Мийо, Диоп, Йоветич.

Игра начнется в 21.00 по московскому времени.