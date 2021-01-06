Гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Лорьяном»

«Лорьян» дома проиграл «Монако» (2:5) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Хозяева с 48-й минуты встречи играли в меньшинстве — красную карточку получил хавбек Жонатан Делаплас. За «Лорьян» голы забили Терем Моффи и Эндрю Гравиллон. У «Монако» отличились — Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Кевин Фолланд, Софьян Диоп и Александр Головин. Российский футболист вышел на замену на 64-й минуте игры и забил гол спустя несколько секунд. Хавбек восстанавливался от травмы с августа.

«Монако» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» — 12 баллов и 19-я строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

18-й тур

«Лорьян» — «Монако» — 2:5 (1:1)

Голы: Дисаси, 9 (0:1). Моффи, 31 (1:1). Головин, 64 (1:2). Гравиллон, 67 (2:2). Фолланд, 68 (2:3). Диоп, 78 (2:4). Марипан, 89 (2:5).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель (Эрго, 83), Ле Гофф, Гравиллон, Делаплас, Монкондюи, Буагар (Чалоба, 61), Висса (Марво, 84), Лорьенте (Ле Фе, 83), Моффи (Грбич, 73).

«Монако»: Манноне, Сидибе, Агилар (Кайю Энрике, 83), Бадиашиле, Дисаси (Марипан, 46), Тшуамени, Фофана, Бен Йеддер (Йоветич, 73), Фолланд, Мартинш (Головин, 64), Жеббель (Диоп, 46).

Предупреждения: Сидибе, 3. Мартинш, 6. Лорьенте, 34. Диоп, 66.

Удаление: Делаплас, 48.

Судья: Шнайдер (Франция).

6 января. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».