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«Монако» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Лорьяном». Головина заменили в конце второго тайма

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Лорьяном»
Евгений Козинов
Корреспондент
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11 января. «Лорьян» — «Монако» — 2:2.
Фото Global Look Press

«Лорьян» и «Монако» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции — 2:2. Игра прошла на «Стад де Мустуар».

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва Брель Эмболо вывел монегасков вперед. Однако хозяева за 2 минуты забили два гола и повели в счете. «Монако» удалось спастись от поражения только на 2-й добавленной минуте благодаря голу Виссама бен Йеддера.

Российский полузащитник гостей Александр Головин начал встречу в стартовом составе. Его заменили на 83-й минуте на нападающего Майрона Боаду.

«Монако» набрал 34 очка и идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Лорьян» с 32 очками располагается на 6-й строчке.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:2
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
2
1
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 0 : 1
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 0 : 5
11.01 21:00
Брест – Лилль
 0 : 0
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
11.01 21:00
Нант – Лион
 0 : 0
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 6 : 1
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 2 : 0
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 2 : 2
11.01 23:00
Труа – Марсель
 0 : 2
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ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 11
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Терем Моффи

Лорьян

 11
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 12 1 2
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