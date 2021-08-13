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«Монако» на выезде уступил «Лорьяну», Головин вышел на замену

13 августа 2021, 23:50
13 августа. «Лорьян» — «Монако» — 1:0. Фото AFP
13 августа. «Лорьян» — «Монако» — 1:0. Фото AFP
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«Монако» потерпел поражение в матче 2-го тура чемпионата Франции. Монегаски на выезде уступили «Лорьяну» со счетом 1:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену во второй тайме. В конце матча у него возникли проблемы с мышцей правого бедра. Хавбек доигрывал встречу «на одной ноге», заметно прихрамывая.

«Монако» пока не одержал ни одно победы на старте турнира и имеет в активе 1 очко.

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Лорьян» — «Монако» — 1:0 (1:0)

Гол: Моффи, 31 — с пенальти.

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан, Монкондюи (Ле Фе, 67), Лорьенте (Грбич, 84), Моффи (Амель, 84).

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Павлович, Тшуамени, Диоп (Диатта, 70), Жан Лукас (Головин, 58), Фолланд, Мартинш (Фабрегас, 68), Якобс (Кайю Энрике, 57), Боаду (Бен-Йеддер, 57).

Предупреждения: Якобс, 45. Мендес, 52. Монкондюи, 56. Амель, 85. Фолланд, 90+1.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

13 августа. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

Лорьян — Монако

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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