«Лион» на выезде разгромил «Лорьян»

«Лион» переиграл «Лорьян» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 4:1. Игра прошла на стадионе «Стад дю Мустуар».

Ромен Фавр на 5-й минуте вывел гостей вперед. В середине первого тайма Мусса Дембеле удвоил преимущество.

После перерыва форвард «мерлузовых» Терем Моффи сократил отставание. Однако спустя 2 минуты Карл Токо-Экамби вернул своей команде преимущество в два мяча. В концовке Фавр оформил дубль, установив окончательный счет.

«Лион» поднялся на 6-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» остался на 16-й строчке.