«Лилль» победил «Лорьян» и вышел на первое место

«Лилль» одержал гостевую победу над «Лорьяном» в матче 26-го тура чемпионата Франции. «Доги» победили соперника со счетом 4:1.

«Лилль» набрал 58 очков и вышел на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

«Лорьян» — «Лилль» — 1:4 (1:2)

Голы: Гравиллон, 21 — в свои ворота (0:1). Эрго, 23 (1:1). Жозе Фонти, 38 (1:2). Иконе, 59 (1:3). Брадарич, 90+1 (1:4).

«Лорьян»: Дрейер, Морель (Абержель, 64), Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Лемуан (Монкондюи, 64), Делаплас, Чалоба, Ле Фе (Лорьенте, 65), Висса (Буагар, 73), Моффи (Грбич, 73).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре, Иконе (Брадарич, 86), Шека (Ренату Санчеш, 75), Давид (Юсуф Языджи, 65), Бамба (Веа, 65), Араужу.

Предупреждения: Лемуан, 61. Монкондюи, 70.

Судья: Амель (Франция).

21 февраля. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».