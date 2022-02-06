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Сегодня, 16:51

«Лорьян» дома обыграл «Ланс»

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Лорьян» победил «Ланс» в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 43-й минуте счет открыл Самбу Сумано. На 76-й минуте преимущество команды удвоил Ибраима Коне.

«Ланс» занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 33 очка. «Лорьян» набрал 20 очков и занимает семнадцатую строчку.

Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 15:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:0
Ланс
Голы
Сумано, 43 (1:0)
Лорьян
Дрейер Ле Гофф Енц Ляпорт Мендес Инносент Монкондюи Сумано (Ле Фе, 75 ) Буагар (Диарра, 75 ) Лорьенте (Игор Силва, 83 ) Моффи (Ibrahima Kone, 75 )
Ланс
Лека Медина Дансо Гради (Да Кошта, 64) Айдара Фофана Берг (Дукуре, 63) Клаусс (Франковски, 81) Саид (Сотока, 46) Калимуэндо Какюта
Предупреждения
Ву 45, Айдара 80, Франковски 87
Судьи
Лиссорг (Франция)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Барселона
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ТБ 2.0

21%

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17%

1.66

Обе забьют - да

11%

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Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

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1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
5
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
6
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
7
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
10
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
20
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
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38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 5 : 2
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 3 : 1
5.02 23:00
Монако – Лион
 2 : 0
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 - : -
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 - : -
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 - : -
6.02 17:00
Труа – Метц
 - : -
6.02 19:00
Ренн – Брест
 - : -
6.02 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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