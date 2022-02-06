«Лорьян» дома обыграл «Ланс»

«Лорьян» победил «Ланс» в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 43-й минуте счет открыл Самбу Сумано. На 76-й минуте преимущество команды удвоил Ибраима Коне.

«Ланс» занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды 33 очка. «Лорьян» набрал 20 очков и занимает семнадцатую строчку.