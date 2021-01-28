Автогол принес «Лорьяну» победу над «Дижоном»
«Лорьян» обыграл «Дижон» в перенесённом матче 20-го тура чемпионата Франции (3:2). Победу мерлузовым принес автогол вратаря на 6-й добавленной минуте.
Чемпионат Франции
Лига 1
20-й тур
«Лорьян» — «Дижон» — 3:2 (1:2)
Голы: Чалоба, 30 (1:0). Экуэле Манга, 39 (1:1). Бальде, 42 (1:2). Моффи, 58 (2:2). Рачоппи, 90+6 — в свои ворота (3:2).
«Лорьян»: Дрейер, Морель, Гравиллон, Этьен, Лемуан (Ле Фе, 80), Делаплас, Монкондюи (Абержель, 70), Буагар (Амель, 87), Чалоба, Висса, Моффи.
«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Кулибали, Боэй, Музинга, Саммаритано (Целина, 72), Ндонг, Шейх (Лотоа, 79), Эбимбе (Ассале, 72), Конате, Бальде (Добре, 88).
Предупреждения: Бальде, 10. Конате, 26. Этьен, 65. Ндонг, 73. Чалоба, 90+3.
Судья: Дешепи.
27 января. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
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