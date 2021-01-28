Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Автогол принес «Лорьяну» победу над «Дижоном»

00:56
Теги:

«Лорьян» обыграл «Дижон» в перенесённом матче 20-го тура чемпионата Франции (3:2). Победу мерлузовым принес автогол вратаря на 6-й добавленной минуте.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

«Лорьян» — «Дижон» — 3:2 (1:2)

Голы: Чалоба, 30 (1:0). Экуэле Манга, 39 (1:1). Бальде, 42 (1:2). Моффи, 58 (2:2). Рачоппи, 90+6 — в свои ворота (3:2).

«Лорьян»: Дрейер, Морель, Гравиллон, Этьен, Лемуан (Ле Фе, 80), Делаплас, Монкондюи (Абержель, 70), Буагар (Амель, 87), Чалоба, Висса, Моффи.

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Кулибали, Боэй, Музинга, Саммаритано (Целина, 72), Ндонг, Шейх (Лотоа, 79), Эбимбе (Ассале, 72), Конате, Бальде (Добре, 88).

Предупреждения: Бальде, 10. Конате, 26. Этьен, 65. Ндонг, 73. Чалоба, 90+3.

Судья: Дешепи.

27 января. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир