Лоран Блан претендует на пост главного тренера «Лиона»

Бывший тренер «ПСЖ» Лоран Блан летом может стать новым главным тренером «Лиона», сообщает Foot Mercato.

Руководство «ткачей» сейчас активно ищет нового тренера, так как нынешний тренер Петер Бос, скорее всего, будет отправлен в отставку после окончания этого сезона. Помимо Блана руководители «Лиона» также рассматривают кандидатуры экс-тренера «Монако» Нико Ковача и Стефана Жюльена из «Страсбура».

Напомним, что Лоран Блан тренировал «Бордо», «ПСЖ», сборную Франции и катарский клуб «Эр-Райян».

В текущем сезоне «Лион» имеет в активе 42 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.