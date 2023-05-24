«Ливерпуль» прошлым летом интересовался Мбаппе

«Ливерпуль» летом 2022 года претендовал на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает L'Equipe.

По информации источника, в «Ливерпуле» давно заинтересованы в услугах 24-летнего француза, хотя ситуация могла измениться в связи с недавним уходом нескольких руководителей клуба.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и станет свободным агентом в 2024 году.

Мбаппе выступает за парижан с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 40 голов и сделал 9 результативных передач в 41 матче за команду во всех турнирах.