«Ливерпуль» прошлым летом интересовался Мбаппе
«Ливерпуль» летом 2022 года претендовал на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает L'Equipe.
По информации источника, в «Ливерпуле» давно заинтересованы в услугах 24-летнего француза, хотя ситуация могла измениться в связи с недавним уходом нескольких руководителей клуба.
Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и станет свободным агентом в 2024 году.
Мбаппе выступает за парижан с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 40 голов и сделал 9 результативных передач в 41 матче за команду во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|36
|27
|3
|6
|86-36
|84
|
2
|Ланс
|36
|23
|9
|4
|62-28
|78
|
3
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|
6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|
9
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|
10
|Лорьян
|36
|14
|10
|12
|50-50
|52
|
11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|
12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|
13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|
14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|
15
|Страсбур
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|
16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|
17
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|
18
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|
19
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|
20
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.05
|22:00
|
Анже – Труа
|- : -
|27.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ланс – Аяччо
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|27.05
|22:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|27.05
|22:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|27.05
|22:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|27.05
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|27.05
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|27.05
|22:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|22
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|28
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|28
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2
Новости