Месси выиграл 43-й трофей в карьере и догнал рекордсмена Дани Алвеса

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси стал чемпионом Франции и выиграл 43-й трофей в карьере.

Таким образом, аргентинец догнал по этому показателю рекордсмена Дани Алвеса.

На счету Месси две победы в чемпионате Франции и победа в Суперкубке страны. В составе «Барселоны» форвард 10 раз выигрывал ла лигу, четыре раза — Лигу чемпионов, 8 — Суперкубок Испании, 7 — Кубок Испании, по три — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, выигрывал Олимпийские игры, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.