Месси выиграл 43-й трофей в карьере и догнал рекордсмена Дани Алвеса
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси стал чемпионом Франции и выиграл 43-й трофей в карьере.
Таким образом, аргентинец догнал по этому показателю рекордсмена Дани Алвеса.
На счету Месси две победы в чемпионате Франции и победа в Суперкубке страны. В составе «Барселоны» форвард 10 раз выигрывал ла лигу, четыре раза — Лигу чемпионов, 8 — Суперкубок Испании, 7 — Кубок Испании, по три — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, выигрывал Олимпийские игры, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|
2
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|
3
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|
4
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|
5
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|
6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|
7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|
8
|Клермон Фут
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|
9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|
10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|
11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|
12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|
13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|
14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|
15
|Страсбур
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|
16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|
17
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|
18
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|
19
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|
20
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.05
|22:00
|
Анже – Труа
|2 : 1
|27.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|2 : 0
|27.05
|22:00
|
Ланс – Аяччо
|3 : 0
|27.05
|22:00
|
Лилль – Нант
|2 : 1
|27.05
|22:00
|
Лион – Реймс
|3 : 0
|27.05
|22:00
|
Марсель – Брест
|1 : 2
|27.05
|22:00
|
Монпелье – Ницца
|2 : 3
|27.05
|22:00
|
Ренн – Монако
|2 : 0
|27.05
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|1 : 1
|27.05
|22:00
|
Тулуза – Осер
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|29
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2
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