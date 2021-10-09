Месси рассказал, за кого проголосовал бы среди претендентов на Золотой мяч-2021
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, за кого бы проголосовал среди претендентов на Золотой мяч-2021. Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года
«У нас в команде два игрока, за которых я бы с легкостью проголосовал. Это Мбаппе и Неймар. А еще Левандовски. У него был потрясающий год. Также великолепен был Бензема», — цитирует Месси France Football.
Полный список футболистов, включенных в список претендентов на Золотой мяч, здесь.
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