Месси рассказал, за кого проголосовал бы среди претендентов на Золотой мяч-2021

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, за кого бы проголосовал среди претендентов на Золотой мяч-2021. Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года

«У нас в команде два игрока, за которых я бы с легкостью проголосовал. Это Мбаппе и Неймар. А еще Левандовски. У него был потрясающий год. Также великолепен был Бензема», — цитирует Месси France Football.

Полный список футболистов, включенных в список претендентов на Золотой мяч, здесь.