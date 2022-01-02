Лионель Месси и еще трое футболистов «ПСЖ» заразились коронавирусом
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт парижан.
Помимо него, положительные тесты сдали Серхио Рико, Хуан Бернат и Натан Битумазаля. Все четверо находятся на самоизоляции согласно протоколу безопасности.
Также клуб сообщил, что Неймар будет оставаться в Бразилии до 9 января, после чего вернется в Париж. В данный момент футболист восстанавливается от травмы ноги, ожидается, что он вернется к тренировкам через 3 недели.
Le point m?dical avant #VOCPSG @Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2022
Завтра, 3 января «ПСЖ» предстоит матч 1/16 финала Кубка Франции против «Ванна». Начало встречи — в 23.10 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/le-point-medical-avant-le-deplacement-a-vannes-paris-saint-germain-coupe-de-france
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