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Сегодня, 22:11

Лионель Месси достиг 300 миллионов подписчиков в Instagram

Евгений Петров
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Twitter

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси достиг отметки в 300 тысяч подписчиков в Instagram, сообщил сам футболист в социальной сети.

«Нас уже 300 миллионов! Всегда благодарен за вашу поддержку, обнимаю», — написал Месси в Instagram.

Обладателем рекорда по числу подписчиков в соцсети является форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. На данный момент на его страницу подписаны 395 миллионов человек.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 21 7 8 6 28-28 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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ПСЖ – Нант
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Ренн – Монпелье
 2 : 0
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Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
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Страсбур – Реймс
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Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
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Страсбур

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Йохан Гастьен

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Монпелье

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