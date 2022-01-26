Лионель Месси достиг 300 миллионов подписчиков в Instagram

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси достиг отметки в 300 тысяч подписчиков в Instagram, сообщил сам футболист в социальной сети.

«Нас уже 300 миллионов! Всегда благодарен за вашу поддержку, обнимаю», — написал Месси в Instagram.

Обладателем рекорда по числу подписчиков в соцсети является форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. На данный момент на его страницу подписаны 395 миллионов человек.