«Лион» заплатит «Аяксу» за голкипера Онану 8 миллионов евро
22:44
Голкипер «Аякса» Андре Онана близок к переходу в «Лион». Сумма сделки составит 8 миллионов евро, сообщает L'Equipe.
Ранее появилась информация, что на кандидатуре Онаны настаивает новый главный тренер команды Петер Бос.
Напомним, с февраля 2021 года Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга. Онана был дисквалифицирован за употребление фуросемида. Вещество обнаружили в моче футболиста после внесоревновательной проверки 30 октября 2020 года.
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