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«Лион» заплатит «Аяксу» за голкипера Онану 8 миллионов евро

22:44
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Голкипер «Аякса» Андре Онана близок к переходу в «Лион». Сумма сделки составит 8 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

Ранее появилась информация, что на кандидатуре Онаны настаивает новый главный тренер команды Петер Бос.

Напомним, с февраля 2021 года Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга. Онана был дисквалифицирован за употребление фуросемида. Вещество обнаружили в моче футболиста после внесоревновательной проверки 30 октября 2020 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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