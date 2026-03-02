«Лион» вышел на первое место по голам в первые пять минут матчей топ-5 европейских лиг

Нападающий «Лиона» Корентен Толиссо забил на третьей минуте матча 24-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:3).

Как сообщает Opta, «Лион» вышел на первое место по голам в первые пять минут матчей во всех соревнованиях среди команд топ-5 европейских лиг. Всего у французской команды шесть таких голов. Столько же у «Ньюкасла».

По пять голов в первые пять минут забили «Алавес» и «Бавария».

«Лион» в 24 матчах набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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