«Лион» вырвал победу у «Тулузы». Депай забил на пятой добавленной минуте

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Лион» на выезде вырвал победу у «Тулузы». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Лион» набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Тулуза» идет в зоне вылета с 12 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Тулуза» — «Лион» — 2:3 (1:1)

Голы: Саного, 15 (1:0). Депай, 26 (1:1). Антони Лопеш, 57 — в свои ворота (2:1). Дембеле, 67 (2:2). Депай, 90+5 (2:3).

«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Амиан, Гонсалвес, Венкер, К.Коне, Доссеви (Макенго, 83), Градель, Саного (Лейя Исека, 61), Кулурис.

«Лион»: Антони Лопеш, Ю.Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Тузар (Траоре, 63), Рейне-Аделаида (Корне, 78), Тиагу Мендес, Ауар (Жан Лукас, 88), Депай, Дембеле.

Предупреждения: Гонсалвес, 46. К.Коне, 82. Венкер, 84.

Судья: Абед (Франция).

2 ноября. Тулуза. Стадион Муниципальный.

«Анже» — «Страсбур» — 1:0 (1:0)

Гол: Баокен, 26 — с пенальти.

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани, Фюльжини, Сантамария, Перейра Лаж (Бобишон, 86), Баокен (Алиуи, 41), Нинга (Тиуб, 60).

«Страсбур»: Селс, Митрович, Джикю, Каси, Симакан, Томассон, Льенар (Лала, 63), Фофана, Беллегард (Сиссоко, 85), Мотиба (Зохи, 63), Айорк.

Предупреждения: Зохи, 76. Аит Нури, 89.

Судья: Батта (Франция).

2 ноября. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Амьен» — «Брест» — 1:0 (1:0)

Гол: Отеро, 27.

Нереализованный пенальти: Гирасси, 2 (вратарь)

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Блен, Гнаоре (Зунгу, 90), Какюта (Бодмер, 82), Мендоса, Гирасси (Аколо, 75), Отеро.

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Шардонне, Кастеллетто, Бело, Лан (Отре, 66), Курт (Кардона, 67), Белькебла, Грансир, Диалло (Н`Гома, 86), Менди.

Предупреждения: Калабрези, 49. Шардонне, 54. Бодмер, 58. Зунгу, 90+5.

Судья: Шнайдер (Франция).

2 ноября. Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».

«Метц» — «Монпелье» — 2:2 (1:0)

Голы: Диалло, 26 (1:0). Нгюетт, 47 (2:0). Делор, 72 (2:1). Самбия, 78 (2:2).

«Метц»: Укиджа, Сунзу (Булая, 80), Сентонз, Каби, А.Траоре, Н`Дорам, Ангбан, Майга, Фофана, Нгюетт (Ньян, 89), Диалло.

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Мендеш (Самбия, 46), Суке, Ойонго, Ле Таллек, Саванье (Шотар, 83), Молле, Делор, Лаборд (Камара, 71).

Предупреждения: Илтон, 39. Диалло, 52. Конгре, 63.

Судья: Фраппар (Франция).

2 ноября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр