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Сегодня, 20:06

«Лион» выкупил Бенраму у «Вест Хэма»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лиона» Саид Бенрама, арендованный у «Вест Хэма», заключил полноценный контракт с французской командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Стоимость трансфера 28-летнего алжирца составила около 14,4 миллиона евро, контракт рассчитан на три года. «Вест Хэм» получит 10 процентов от следующей продажи игрока.

В минувшем сезоне Бенрама провел за «Лион» 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лион
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