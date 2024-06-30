«Лион» выкупил Бенраму у «Вест Хэма»
Форвард «Лиона» Саид Бенрама, арендованный у «Вест Хэма», заключил полноценный контракт с французской командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Стоимость трансфера 28-летнего алжирца составила около 14,4 миллиона евро, контракт рассчитан на три года. «Вест Хэм» получит 10 процентов от следующей продажи игрока.
В минувшем сезоне Бенрама провел за «Лион» 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
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