«Лион» включился в борьбу за Бакайоко

«Лион» претендует на полузащитника «Челси» Темуе Бакайоко, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний француз не входит в планы главного тренера лондонской команды Томаса Тухеля. Сообщается, что футболистом также интересуются «Милан» и «Наполи», но сам игрок хочет вернуться во Францию.

В сезоне-2020/21 Бакайоко выступал за «Наполи» на правах аренды, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 44 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.