«Лион» включился в борьбу за Бакайоко
11:38
«Лион» претендует на полузащитника «Челси» Темуе Бакайоко, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 26-летний француз не входит в планы главного тренера лондонской команды Томаса Тухеля. Сообщается, что футболистом также интересуются «Милан» и «Наполи», но сам игрок хочет вернуться во Францию.
В сезоне-2020/21 Бакайоко выступал за «Наполи» на правах аренды, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 44 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milan-e-napoli-attente-un-club-fa-sul-serio-per-bakayoko-tutti-i-52900
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