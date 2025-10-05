Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:08

«Тулуза» обыграла «Лион» благодаря дублю Эмерсонна в концовке

«Тулуза» на выезде обыграла «Лион» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Единственный гол хозяев на 24-й минуте забил Малик Фофана. У гостей на 87-й и 90+6-й минутах отличился Эмерсонн.

«Тулуза» поднялась на девятое место в турнирной таблице лиги 1 с 10 очками. «Лион» идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем туре «Тулуза» сыграет дома с «Метцем», а «Лион» на выезде встретится с «Ниццей».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Лион
ФК Тулуза
Читайте также
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски «спасибо»
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из «Калины красной»
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В Грузии изъяли предназначавшиеся для диверсии 4 октября оружие и взрывчатку
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монако» — «Ницца»: трансляция матча лиги 1 онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 7 5 0 2 15-5 15
2
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
3
 Лион 7 5 0 2 9-5 15
4
 Ланс 7 4 1 2 10-6 13
5
 Монако 6 4 0 2 14-10 12
6
 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
7
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
8
 Париж 7 3 1 3 12-13 10
9
 Тулуза 7 3 1 3 11-12 10
10
 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
11
 Брест 7 2 2 3 11-11 8
12
 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
13
 Лорьян 7 2 1 4 9-16 7
14
 Нант 7 1 3 3 5-7 6
15
 Осер 7 2 0 5 5-10 6
16
 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
17
 Анже 6 1 2 3 3-6 5
18
 Метц 7 0 2 5 5-16 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 2 : 0
4.10 18:00
Метц – Марсель
 0 : 3
4.10 20:00
Брест – Нант
 0 : 0
4.10 22:05
Осер – Ланс
 1 : 2
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 1 : 2
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 - : -
5.10 18:15
Монако – Ницца
 - : -
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 - : -
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Илан Кеббаль

Илан Кеббаль

Париж

 4
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 3
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 3
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
Фелиш Коррея

Фелиш Коррея

Лилль

 3
И К Ж
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 4 1 1
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 4 1 1
Фредрик Оппегор

Фредрик Оппегор

Осер

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости