«Тулуза» обыграла «Лион» благодаря дублю Эмерсонна в концовке
«Тулуза» на выезде обыграла «Лион» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.
Единственный гол хозяев на 24-й минуте забил Малик Фофана. У гостей на 87-й и 90+6-й минутах отличился Эмерсонн.
«Тулуза» поднялась на девятое место в турнирной таблице лиги 1 с 10 очками. «Лион» идет на третьей строчке с 15 очками.
В следующем туре «Тулуза» сыграет дома с «Метцем», а «Лион» на выезде встретится с «Ниццей».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15-5
|15
|
2
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|
3
|Лион
|7
|5
|0
|2
|9-5
|15
|
4
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10-6
|13
|
5
|Монако
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|
6
|Страсбур
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
7
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Тулуза
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
10
|Ренн
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
11
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11-11
|8
|
12
|Ницца
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|
15
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5-10
|6
|
16
|Гавр
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|
17
|Анже
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|
18
|Метц
|7
|0
|2
|5
|5-16
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|2 : 0
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|0 : 3
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|1 : 2
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|1 : 2
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|- : -
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|- : -
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|- : -
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|
|
Ансу Фати
Монако
|3
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|3
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|
|
Фелиш Коррея
Лилль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Махди Камара
Ренн
|4
|1
|1
|
|
Садибу Сане
Метц
|4
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1
Новости