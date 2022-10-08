«Лион» сыграл вничью с «Тулузой» в матче лиги 1
В ночь на 8 октября «Лион» дома сыграл вничью с «Тулузой» (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе хозяев гол забил Тете с передачи Александра Ляказетта. У «Тулузы» единственный мяч на счету Рафаэла Ратана.
«Лион» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» — 11-я с 12 баллами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|9
|2
|0
|29-5
|29
|
2
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|
3
|Ланс
|11
|7
|3
|1
|18-8
|24
|
4
|Марсель
|11
|7
|2
|2
|20-8
|23
|
5
|Монако
|11
|6
|3
|2
|20-14
|21
|
6
|Ренн
|11
|6
|3
|2
|23-11
|21
|
7
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|
8
|Клермон Фут
|11
|5
|2
|4
|15-16
|17
|
9
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
10
|Лион
|11
|4
|2
|5
|19-15
|14
|
11
|Ницца
|11
|3
|3
|5
|10-14
|12
|
12
|Монпелье
|11
|4
|0
|7
|21-22
|12
|
13
|Труа
|11
|3
|3
|5
|19-22
|12
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|13-19
|10
|
15
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|
16
|Осер
|11
|2
|3
|6
|11-23
|9
|
17
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|
18
|Аяччо
|11
|2
|2
|7
|8-16
|8
|
19
|Анже
|11
|2
|2
|7
|13-27
|8
|
20
|Брест
|11
|1
|3
|7
|11-25
|6
Результаты / календарь
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38 тур
|21.10
|22:00
|
Аяччо – ПСЖ
|- : -
|22.10
|18:00
|
Монпелье – Лион
|- : -
|22.10
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
|23.10
|14:00
|
Анже – Ренн
|- : -
|23.10
|16:00
|
Клермон Фут – Брест
|- : -
|23.10
|16:00
|
Реймс – Осер
|- : -
|23.10
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|23.10
|16:00
|
Труа – Лорьян
|- : -
|23.10
|18:05
|
Ницца – Нант
|- : -
|23.10
|21:45
|
Лилль – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|8
|1
|2
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