«Лион» сыграл вничью с «Тулузой» в матче лиги 1

В ночь на 8 октября «Лион» дома сыграл вничью с «Тулузой» (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе хозяев гол забил Тете с передачи Александра Ляказетта. У «Тулузы» единственный мяч на счету Рафаэла Ратана.

«Лион» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» — 11-я с 12 баллами.