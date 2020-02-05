«Лион» сыграл вничью в чемпионате Франции и пропустил вперед «Монпелье»

«Лион» сыграл вничью с «Амьеном» в 23-м туре чемпионате Франции — 0:0. В другом матче тура «Монпелье» также сыграл с «Метцем» — 1:1 и обошел «Лион», заняв пятое в турнирной таблице Лиги 1 с 34 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1

23-й тур

«Лион» — «Амьен» — 0:0

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Тете, Тузар, Ауар, Жан Лукас (Тиагу Мендес, 66), Дембеле, Траоре (Черки, 66), Корне, Токо-Экамби (М.Террье, 86).

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Дибасси, Опоку, Монкондюи (Зунгу, 83), Блен, Какюта (Мендоса, 77), Гирасси, Диабате (Корнетт, 80), Отеро.

Предупреждения: Дибасси, 1. Жан Лукас, 52. Монкондюи, 60.

Судья: Мигельгорри (Франция).

5 февраля. Лион. Стадион «Люмьер».

«Монпелье» — «Метц» — 1:1 (1:0)

Голы: Саванье, 13 (1:0). Булая, 79 (1:1).

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго (Ристич, 71), Ле Таллек, Ферри (Самбия, 86), Саванье, Молле, Делор, Лаборд (Юн Иль Лок, 90).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Пажо (Булая, 74), Н`Дорам, Майга (Ангбан, 65), Фофана, Диалло, Ньян.

Предупреждения: Суке, 14. Ферри, 39. Н`Дорам, 65.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

5 февраля. Монпелье. Стадион «Моссон».