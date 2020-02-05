«Лион» сыграл вничью в чемпионате Франции и пропустил вперед «Монпелье»
«Лион» сыграл вничью с «Амьеном» в 23-м туре чемпионате Франции — 0:0. В другом матче тура «Монпелье» также сыграл с «Метцем» — 1:1 и обошел «Лион», заняв пятое в турнирной таблице Лиги 1 с 34 очками.
Чемпионат Франции. Лига 1
23-й тур
«Лион» — «Амьен» — 0:0
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Тете, Тузар, Ауар, Жан Лукас (Тиагу Мендес, 66), Дембеле, Траоре (Черки, 66), Корне, Токо-Экамби (М.Террье, 86).
«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Дибасси, Опоку, Монкондюи (Зунгу, 83), Блен, Какюта (Мендоса, 77), Гирасси, Диабате (Корнетт, 80), Отеро.
Предупреждения: Дибасси, 1. Жан Лукас, 52. Монкондюи, 60.
Судья: Мигельгорри (Франция).
5 февраля. Лион. Стадион «Люмьер».
«Монпелье» — «Метц» — 1:1 (1:0)
Голы: Саванье, 13 (1:0). Булая, 79 (1:1).
«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго (Ристич, 71), Ле Таллек, Ферри (Самбия, 86), Саванье, Молле, Делор, Лаборд (Юн Иль Лок, 90).
«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Пажо (Булая, 74), Н`Дорам, Майга (Ангбан, 65), Фофана, Диалло, Ньян.
Предупреждения: Суке, 14. Ферри, 39. Н`Дорам, 65.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
5 февраля. Монпелье. Стадион «Моссон».