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30 августа, 23:50

«Лион» победил «Страсбур» в матче с 7 голами

Алина Савинова
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«Лион» на своем поле победил «Страсбур» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 4:3.

У хозяев в этой встрече дубль оформил Гифт Орбан и еще по голу забили Корентен Толиссо и Эйнсли Мэйтленд-Найлс. У гостей отличились Себастьян Нанаси, Андрей Сантос и Эмануэль Эмега.

«Страсбур» с 4 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Лион» одержал первую победу в сезоне и с 3 баллами идет на 11-й строчке.

Франция. Лига 1. 3-й тур
30 авг, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
4:3
Страсбур
Футбол
ФК Лион
ФК Страсбур
0
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1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
5
 Марсель 2 1 1 0 7-3 4
6
 Нант 2 1 1 0 2-0 4
7
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
8
 Ренн 2 1 0 1 4-3 3
9
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
10
 Осер 2 1 0 1 2-3 3
11
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
12
 Тулуза 2 0 2 0 1-1 2
13
 Ницца 2 0 1 1 2-3 1
14
 Реймс 2 0 1 1 2-4 1
15
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
17
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
18
 Брест 2 0 0 2 1-7 0
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30.08 21:45
Лион – Страсбур
 4 : 3
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 - : -
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 - : -
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 - : -
1.09 16:00
Монако – Ланс
 - : -
1.09 18:00
Анже – Ницца
 - : -
1.09 18:00
Гавр – Осер
 - : -
1.09 18:00
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