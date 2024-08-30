«Лион» победил «Страсбур» в матче с 7 голами

«Лион» на своем поле победил «Страсбур» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 4:3.

У хозяев в этой встрече дубль оформил Гифт Орбан и еще по голу забили Корентен Толиссо и Эйнсли Мэйтленд-Найлс. У гостей отличились Себастьян Нанаси, Андрей Сантос и Эмануэль Эмега.

«Страсбур» с 4 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Лион» одержал первую победу в сезоне и с 3 баллами идет на 11-й строчке.