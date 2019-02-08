"Лион" стал последним участником 1/4 финала Кубка Франции

"Лион" переиграл "Генгам" в матче 1/8 финала Кубка Франции (2:1). Нападающий "ткачей" Мусса Дембеле на 7-й минуте открыл счет, а в начале второй половины вингер Максвел Корне удвоил преимущество. В конце встречи Александр Менди отыграл один мяч и установил окончательный счет.

В 1/4 финала "Лион" сыграет с "Каном".

Кубок Франции

1/8 финала

"Генгам" – "Лион" – 1:2 (0:1)

Голы: Дембеле, 7 (0:1). Корне, 49 (0:2). Менди, 88 (1:2).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ларссон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Дидо (Коко, 74), Ндонг, Бенезе, До, Роделен (Тюрам, 56), Ру (А.Менди, 56).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Тете, Ф.Менди (Марсал, 82), Фекир (Диоп, 71), Тузар, Ндомбеле, Дембеле (Траоре, 71), Корне, Террье.

Предупреждения: Эбоа Эбоа, 26. Тете, 46.

Судья: Шнайдер.

7 февраля. Генгам. Стадион "Рудуру".