«Лион» сообщил, что Депай порвал «кресты». Он может пропустить Евро-2020

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай и полузащитник Джефф Рен-Аделаид получили серьезные травмы в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (0:1), сообщается на официальном сайте клуба. У Депая диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, у хавбека аналогичная травма на правом колене. Срок восстановления составит порядка полугода. Голландец может пропустить чемпионат Европы.

В 18 матчах текущего сезона 25-летний форвард забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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