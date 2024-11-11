«Лион» победил «Сент-Этьен» в дерби благодаря одному голу Ляказетта

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«Лион» выиграл у «Сент-Этьена» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 1:0. Игра прошла на стадионе «Парк ОЛ».

Единственный гол забил нападающий Александр Ляказетт на 29-й минуте.

«Лион» набрал 18 очков и занимате 6-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» идет на 16-й строчке — 10 очков.