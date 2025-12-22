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«Лион» разгромил «Сен-Сир-Коллонж» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Павел Лопатко

«Лион» победил «Сен-Сир-Коллонж» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Франции — 3:0.

Забитыми мячами отметились бразильский защитник Винисиус да Силва Сантос Абнер (на 52-й минуте) и чешский полузащитник Павел Шульц (дубль, на 85-й и 90-й).

«Лион» выиграл третий матч подряд во всех турнирах. В 1/16 финала Кубка Франции он сыграет с «Лиллем».

Кубок Франции. 1/32 финала.
21 декабря 2025, 23:00. Люмьер (Лион)
Лион
3:0
Сен-Сир-Коллонж

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ФК Лион
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Источник: «ПСЖ» хочет подписать пожизненный контракт с главным тренером Энрике
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 6 4 2 0 10-5 14
2
 Лилль 6 4 1 1 9-4 13
3
 Ренн 6 4 1 1 12-10 13
4
 Лион 6 3 2 1 11-4 11
5
 Париж 6 3 2 1 8-4 11
6
 ПСЖ 6 3 2 1 11-8 11
7
 Брест 6 2 2 2 12-9 8
8
 Лорьян 6 2 2 2 6-6 8
9
 Ницца 6 2 2 2 5-7 8
10
 Ланс 6 2 1 3 11-10 7
11
 Страсбур 6 2 1 3 11-12 7
12
 Анже 6 2 1 3 7-10 7
13
 Марсель 6 2 0 4 9-8 6
14
 Ле Ман 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 9-11 6
16
 Осер 6 2 0 4 8-16 6
17
 Труа 6 1 1 4 4-13 4
18
 Гавр 6 0 2 4 4-8 2
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16.10 21:45 Ле Ман – Тулуза - : -
17.10 18:15 Страсбур – ПСЖ - : -
17.10 21:45 Лилль – Брест - : -
17.10 21:45 Труа – Ланс - : -
18.10 16:00 Анже – Марсель - : -
18.10 18:15 Гавр – Осер - : -
18.10 18:15 Лорьян – Монако - : -
18.10 18:15 Париж – Ренн - : -
18.10 21:45 Лион – Ницца - : -
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Осер

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Каспер Тенгстедт

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 4
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Парис Бруннер

Монако

 4
П
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Флориан Товен

Ланс

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Кристиан Кассерес

Тулуза

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Лорьян

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
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Осер

 4 1 1
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Анже

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