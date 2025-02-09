«Лион» дома одержал победу над «Реймсом»

«Лион» на своем поле обыграл «Реймс» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Счет на 36-й минуте открыл защитник хозяев Николас Тальяфико. Второй гол на 68-й минуте забил хавбек Корентен Толиссо. Также по голу на счету нападющих Райана Шерки (79-я минута) и Георгия Микаутадзе (93-я минута).

«Ницца» набрала 33 очков и занимает на шестое место в турнирной таблице лиги 1. «Реймс» с 22 баллами располагается на 14-й строчке.