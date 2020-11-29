«Лион» разгромил «Реймс» и вышел на второе место в чемпионате Франции

«Лион» разгромил «Реймс» в матче 12-го тура лиги 1. Это позволило команде выйти на второе место в таблице с 23 очками. Лидирует «ПСЖ», у которого 25 очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

«Лион» — «Реймс» — 3:0 (1:0)

Голы: Токо-Экамби, 22 (1:0). Гимарайнс, 49 (2:0). Дембеле, 66 (3:0).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу (Диоманде, 71), Денайер, Дюбуа, Тиагу Мендес, Лукас Пакета, Гимарайнс (Какере, 83), Депай (Шерки, 71), Корне (Де Шильо, 72), Токо-Экамби, Кадевере (Дембеле, 60).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Кафаро (Драмме, 72), Кассама, Мунетси, Думбья (Зенели, 55), Диа (Мбюкю, 55), Туре (Сирхейс, 72).

Предупреждения: Туре, 14. Корне, 62. Дембеле, 82.

Удаление: Кассама, 32.

Судья: Мигельгорри.

29 ноября. Лион. Стадион «Люмьер».