«Лион» дома обыграл «Ренн» в лиге 1

«Лион» дома обыграл «Ренн» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 4:1.

У хозяев голами отметились Малик Фофана (8-я), Корентен Толиссо (25-я), Александр Ляказетт (39-я) и Жорж Микаутадзе (77-я). У гостей единственный забитый мяч на счету Мохамеда Мейте (50-я).

«Лион» набрал 54 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» с 38 очками идет 10-й строчке.