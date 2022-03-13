«Ренн» обыграл «Лион» и одержал четвертую победу подряд в чемпионате Франции

«Ренн» на выезде обыграл «Лион» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 4:2.

В составе гостей отличились Бенжамен Буриго, Батист Сантамария, Ловро Майер и Мартен Террье, у хозяев забили Амари Траоре и Мусса Дембеле.

«Ренн» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Франции. Команда занимает третье место в турнирной таблице с 49 очками в 28 матчах. «Лион» занимает десятую строчку с 41 очком в 28 играх.