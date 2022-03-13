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Сегодня, 21:09

«Ренн» обыграл «Лион» и одержал четвертую победу подряд в чемпионате Франции

«Ренн» обыграл «Лион» и одержал четвертую победу подряд в чемпионате Франции
Иван Торопцев
Корреспондент

«Ренн» на выезде обыграл «Лион» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 4:2.

В составе гостей отличились Бенжамен Буриго, Батист Сантамария, Ловро Майер и Мартен Террье, у хозяев забили Амари Траоре и Мусса Дембеле.

«Ренн» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Франции. Команда занимает третье место в турнирной таблице с 49 очками в 28 матчах. «Лион» занимает десятую строчку с 41 очком в 28 играх.

Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 19:05. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:4
Ренн
Голы
Буриго, 11 (0:1), Сантамария, 13 (0:2), Майер, 45 (0:3), Террье, 49 (0:4), Траоре, 59 (1:4), Дембеле, 82 (2:4)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Дюбуа (Густо, 46) Лукас Пакета (Да Силва, 79) Февр Тиагу Мендес (Кадевере, 46) Какере Ндомбеле (Ауар, 79) Токо Экамби (Рен-Аделаид, 79) Дембеле
Ренн
Гомис Трюффер (Мелинг, 77) Агерд Траоре Омари Сантамария Буриго Майер (Тэ, 66) Мартен Террье (Доку, 65) Лаборд (Гирасси, 90)
Предупреждения
Тиагу Мендес 11’, Ндомбеле 20’  -  Трюффер 27’, Доку 68’, Гомис 80’
Судьи
Готье (Франция)

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
4
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
5
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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38 тур
11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 0 : 0
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
12.03 23:00
Труа – Нант
 1 : 0
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 3 : 0
13.03 17:00
Анже – Реймс
 0 : 1
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 0 : 2
13.03 17:00
Метц – Ланс
 0 : 0
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 1 : 0
13.03 19:05
Лион – Ренн
 2 : 4
13.03 22:45
Брест – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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