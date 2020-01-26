«Лион» разгромил «Тулузу». Токо-Экамби забил в дебютной игре

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» обыграл «Тулузу» со счетом 3:0. Один из мячей забил новичок лионцев Карл Токо-Экамби, подписанный в январе из «Вильярреала». «Лион» поднялся на пятое место в лиге 1, «Тулуза» остается на последней строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

«Лион» — «Тулуза» — 3:0 (1:0)

Голы: Корне, 29 (1:0). Дембеле, 71 (2:0). Токо Экамби, 77 (3:0).