«Лион» разгромил «Ним», который заработал два удаления в первом тайме

«Лион» на выезде переиграл «Ним» в матче 17-го тура чемпионата Франции (4:0). Капитан «ткачей» Мемфис Депай оформил дубль, а также по голу забили Уссем Ауар и Йоахим Аннерсен.

Стоит отметить, что в первом тайме игроки «крокодилов» Тео Валлс и Гаэтан Паке получили красные карточки.

Благодаря победе команда Руди Гарсия поднялась на 5-е место. «Ним» остался в зоне вылета.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

«Ним» — «Лион» — 0:4 (0:1)

Голы: Депай, 16 — с пенальти (0:1). Депай, 64 (0:2). Ауар, 71 (0:3). Аннерсен, 79 (0:4).

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель (Л.Валлс, 80), Бриансон, Паке, Буадес (Сент-Люс, 72), Ферхат (Валерио, 87), Филиппото, Т.Валлс, Рипар, Фомба.

«Лион»: Антони Лопеш, Рафаэл да Силва (Бард, 46), Денайер, Тете, Аннерсен, Тиагу Мендес, Ауар, Какере (Тузар, 69), Депай (Рен-Аделаид, 76), Дембеле, Траоре.

Предупреждения: Какере, 17. Паке, 38. Траоре, 50.

Удаления: Т.Валлс, 5. Паке, 40.

Судья: Тюаль.

6 декабря. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

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