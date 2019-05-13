"Лион" разгромил "Марсель" в чемпионате Франции

"Лион" разгромил "Марсель" в заключительном матче 36-го тура чемпионата Франции - 3:0. Это позволило клубу упрочить позиции в турнирной таблице, оторвавшись на 4 очка от "Сент-Этьена".

"Лион" сохраняет математические шансы на второе место, дающее путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Но для этого ему нужно не только выиграть две оставшиеся игры и надеяться на два поражения "Лилля", но и ликвидировать отставание в разности мячей (сейчас у "Лилля" "+32", у "Лиона" - "+18").

Чемпионат Франции

Лига 1

36-й тур

"Марсель" - "Лион" - 0:3 (0:1)

Голы: Корне, 24 (0:1). Дембеле, 84 (0:2). Корне, 86 (0:3).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Стротман, Лопес, Камара, Балотелли (Д.Пайет, 78), Окампос (Жермен, 71), Радоньич (Товен, 46).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Дюбуа (Рафаэл да Силва, 82), Менди, Депай, Фекир (Дембеле, 75), Ауар, Ндомбеле, Корне, Террье (Тузар, 83).

Предупреждения: Террье, 21. Балотелли, 31. Амави, 34.

Удаление: Чалета-Цар, 67.

Судья: Бюке.

12 мая. Марсель. Стадион "Велодром".