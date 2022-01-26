«Лион» расторг контракт с бразильским защитником

Защитник Марселу покидает французский «Лион». Стороны договорились о расторжении контракта, который действовал до лета 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.

L'Olympique Lyonnais informe avoir trouv? un accord ? l'amiable avec Marcelo pour une r?siliation de son contrat.https://t.co/6l1iERzHUq — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2022

34-летний бразилец перешел в «Лион» из «Бешикташа» в 2017 году. С тех пор он провел за клуб 167 матчей.

Отметим, что в начале сезона защитник был переведен во вторую команду. После одного из проигранных матчей футболист улыбался в раздевалке, чем вызвал недовольство тренерского штаба.