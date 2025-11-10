Гол Невеша в добавленное время принес «ПСЖ» победу над «Лионом»

«ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 3:2.

За парижан забили Уоррен Заир-Эмери, Хвича Кварацхелия и Жоау Невеш, гол которого на 90+6-й минуте стал победным.

В составе клуба из Лиона отличились Афонсу Морейра и Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

«ПСЖ» с 27 очками поднялся на первое место в Лиге 1. «Марсель» и «Ланс» с 25 очками находятся на втором и третьем местах соответственно.

«Лион» с 20 баллом располагается на седьмой строчке.