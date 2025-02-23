«Лион» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Лион» и «ПСЖ» встретятся в матче 23-го тура чемпионата Франции
«Лион» примет «ПСЖ» в матче 23-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 23 февраля. Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион», стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».
Ключевые события игры «Лион» — «ПСЖ» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции c 56 очками. Парижане побеждают на протяжении семи матчей во всех турнирах. «Лион» набрал 36 очков, в первом круге команда уступила «ПСЖ» со счетом 1:3.
В 22-м туре лиги 1 «Лион» победил «Монпелье» (4:1), а «ПСЖ» — «Тулузу» (1:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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|0
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|0-0
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12
|Брест
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|0-0
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
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|0-0
|0
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15
|Осер
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|0
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|0-0
|0
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16
|Ницца
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|0
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|0-0
|0
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17
|Труа
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|0
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|0-0
|0
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18
|Ле Ман
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|0
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
|- : -
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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