«Лион» и «ПСЖ» встретятся в матче 23-го тура чемпионата Франции

«Лион» примет «ПСЖ» в матче 23-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 23 февраля. Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион», стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Ключевые события игры «Лион» — «ПСЖ» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур.

23 февраля 2025, 22:45. Люмьер (Лион)

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции c 56 очками. Парижане побеждают на протяжении семи матчей во всех турнирах. «Лион» набрал 36 очков, в первом круге команда уступила «ПСЖ» со счетом 1:3.

В 22-м туре лиги 1 «Лион» победил «Монпелье» (4:1), а «ПСЖ» — «Тулузу» (1:0).