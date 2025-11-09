«Лион» примет «ПСЖ» в 12-м туре Лиги 1 в воскресенье, 9 ноября. Матч пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе (Франция). Начало — в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур.

Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)

Следить за ключевыми событиями игры «Лион» — «ПСЖ» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» (требуется платная подписка).

После 11 туров команда из Лиона набрала 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Парижане с 24 очками располагается на третьей строчке.

