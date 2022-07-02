«Лион» продлит контракт с Какере до 2027 года

«Лион» продлит контракт с полузащитником Максансом Какере, сообщает L'Equipe.

По данным источника, на следующей неделе 22-летний француз заключит новое соглашение с клубом до конца июня 2027 года.

Какере — воспитанник «Лиона». В прошлом сезоне футболист сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за команду. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2026 года.