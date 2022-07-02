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Сегодня, 16:13

«Лион» продлит контракт с Какере до 2027 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лион» продлит контракт с полузащитником Максансом Какере, сообщает L'Equipe.

По данным источника, на следующей неделе 22-летний француз заключит новое соглашение с клубом до конца июня 2027 года.

Какере — воспитанник «Лиона». В прошлом сезоне футболист сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за команду. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2026 года.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Maxence-caqueret-va-prolonger-avec-l-ol-jusqu-en-2027/1341563
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