«Лион» продлит контракт с Какере до 2027 года
«Лион» продлит контракт с полузащитником Максансом Какере, сообщает L'Equipe.
По данным источника, на следующей неделе 22-летний француз заключит новое соглашение с клубом до конца июня 2027 года.
Какере — воспитанник «Лиона». В прошлом сезоне футболист сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за команду. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2026 года.
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17
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18
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
|- : -
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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