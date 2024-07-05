«Лион» продлил контракт с главным тренером Пьером Сажем
«Лион» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Пьером Сажем. 45-летний француз подписал соглашение, рассчитанное до 2026 года.
Саж работал главой молодежного департамента «Лиона», а в ноябре 2023 года был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «ткачей» после увольнения Фабио Гроссо.
Под его руководством команда поднялась с 18-го на 6-е место и пробилась в еврокубки по итогам сезона. Также «Лион» дошел до финала Кубка Франции, где проиграла «ПСЖ».
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2
|Монако
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|0-0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
|00:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|00:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
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Ренн – Лион
|- : -
|18.08
|00:00
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Тулуза – Нант
|- : -
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