«Лион» представил Де Шильо
«Лион» объявил о переходе в команду защитника «Ювентуса» Маттиа Де Шильо.
27-летний итальянец проведет в французской команде сезон-2020/21 на правах аренды.
В сезоне-2019/20 Де Шильо принял участие в 13 матчах «Ювентуса», не отличившись результативными действиями.
Benvenuto @mattia_desci ! ??#DeSciglio2021 pic.twitter.com/RVFR0xON92— Olympique Lyonnais (@OL) October 9, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.