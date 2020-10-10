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«Лион» представил Де Шильо

08:47
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«Лион» объявил о переходе в команду защитника «Ювентуса» Маттиа Де Шильо.

27-летний итальянец проведет в французской команде сезон-2020/21 на правах аренды.

В сезоне-2019/20 Де Шильо принял участие в 13 матчах «Ювентуса», не отличившись результативными действиями.

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