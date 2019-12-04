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«Лион» предложит Депаю новый контракт

16:42
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«Лион» предложит продлить контракт нападающему Мемфису Депаю, сообщает beIN Sports. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего голландца 11 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

— Он будет тем, за кем конечное решение, — сказал президент клуба Жан-Мишель Олас. — Но в любом случаем мы сделаем ему предложение о продлении контракта, потому что он исключительный игрок. Милый мальчик, интересный человек.

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