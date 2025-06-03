«Лион» предложил «Ноттингему» 25 миллионов евро за Данилу

Полузащитник «Ноттингем Форест» Данилу может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 24-летнего бразильца претендует «Лион». Французский клуб уже связался с представителями игрока и предложил за полузащитника 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Данилу провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.