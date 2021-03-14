«Лион» поиздевался над блокировкой Twitter за слово «Мемфис»
«Лион» посмеялся над багом Twitter, из-за которого сотни пользователей оказались заблокированы. Сеть по необъяснимой причине накладывает 12-часовую блокировку на аккаунты за твиты со словом «Memphis» («Мемфис»).
«Лион» выложил фото Мемфиса Депая и спосил: «Эй, Twitter, мы наконец можем о нем поговорить?»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю