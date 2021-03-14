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«Лион» поиздевался над блокировкой Twitter за слово «Мемфис»

19:45
Мемфис Депай. Фото ФК "Лион"
Мемфис Депай. Фото ФК "Лион"
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«Лион» посмеялся над багом Twitter, из-за которого сотни пользователей оказались заблокированы. Сеть по необъяснимой причине накладывает 12-часовую блокировку на аккаунты за твиты со словом «Memphis» («Мемфис»).

«Лион» выложил фото Мемфиса Депая и спосил: «Эй, Twitter, мы наконец можем о нем поговорить?»

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