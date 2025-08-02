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«Лион» подписал новый контракт с защитником сборной Аргентины Тальяфико

Евгений Козинов
Корреспондент

«Лион» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Николасом Тальяфико. 32-летний аргентинец заключил соглашение с французским клубом до 2027 года.

В июне СМИ писали, что игрок хочет сменить команду, так как у клуба были проблемы. Несколько английских клубов были заинтересованы в Тальяфико.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Тальяфико сыграл в 33 мтачах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Лилль 2 1 1 0 4-2 4
2
 Марсель 1 1 0 0 4-0 3
3
 Ланс 1 1 0 0 5-2 3
4
 Лион 1 1 0 0 2-0 3
5
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
6
 ПСЖ 2 0 2 0 4-4 2
7
 Брест 1 0 1 0 2-2 1
8
 Ле Ман 1 0 1 0 2-2 1
9
 Труа 1 0 1 0 0-0 1
10
 Париж 1 0 1 0 0-0 1
11
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
12
 Ницца 1 0 1 0 0-0 1
13
 Ренн 1 0 1 0 2-2 1
14
 Гавр 1 0 0 1 0-1 0
15
 Тулуза 1 0 0 1 0-2 0
16
 Анже 1 0 0 1 0-2 0
17
 Осер 1 0 0 1 2-5 0
18
 Страсбур 1 0 0 1 0-4 0
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28.08 21:45 Лилль – ПСЖ 2 : 2
29.08 18:15 Страсбур – Ланс - : -
29.08 21:45 Осер – Анже - : -
29.08 21:45 Брест – Тулуза - : -
29.08 21:45 Лорьян – Труа - : -
29.08 21:45 Лион – Гавр - : -
30.08 16:00 Париж – Ницца - : -
30.08 18:15 Ренн – Ле Ман - : -
30.08 21:45 Монако – Марсель - : -
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ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 2
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 2
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 2
П
Оливье Жиру
Оливье Жиру

Лилль

 2
Фабиан Руис
Фабиан Руис

ПСЖ

 2
Адиль Бурабаа
Адиль Бурабаа

Ле Ман

 1
И К Ж
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Ромен Перро
Ромен Перро

Лилль

 2 0 2
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