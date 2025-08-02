«Лион» подписал новый контракт с защитником сборной Аргентины Тальяфико
«Лион» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Николасом Тальяфико. 32-летний аргентинец заключил соглашение с французским клубом до 2027 года.
В июне СМИ писали, что игрок хочет сменить команду, так как у клуба были проблемы. Несколько английских клубов были заинтересованы в Тальяфико.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Тальяфико сыграл в 33 мтачах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|
4
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
7
|Брест
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Ле Ман
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Труа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Париж
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Ренн
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
14
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Тулуза
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Осер
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|
18
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:45
|Лилль – ПСЖ
|2 : 2
|29.08
|18:15
|Страсбур – Ланс
|- : -
|29.08
|21:45
|Осер – Анже
|- : -
|29.08
|21:45
|Брест – Тулуза
|- : -
|29.08
|21:45
|Лорьян – Труа
|- : -
|29.08
|21:45
|Лион – Гавр
|- : -
|30.08
|16:00
|Париж – Ницца
|- : -
|30.08
|18:15
|Ренн – Ле Ман
|- : -
|30.08
|21:45
|Монако – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|2
|
|
Флориан Товен
Ланс
|2
|
|
Ферран Торрес
ПСЖ
|2
|П
|
|
Оливье Жиру
Лилль
|2
|
|
Фабиан Руис
ПСЖ
|2
|
|
Адиль Бурабаа
Ле Ман
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Христ Макоссо
Осер
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0
|
|
Ромен Перро
Лилль
|2
|0
|2
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