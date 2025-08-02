«Лион» подписал новый контракт с защитником сборной Аргентины Тальяфико

«Лион» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Николасом Тальяфико. 32-летний аргентинец заключил соглашение с французским клубом до 2027 года.

В июне СМИ писали, что игрок хочет сменить команду, так как у клуба были проблемы. Несколько английских клубов были заинтересованы в Тальяфико.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Тальяфико сыграл в 33 мтачах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.