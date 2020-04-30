«Лион» подаст в суд на лигу 1 за досрочное завершение сезона

«Лион» на официальном сайте объявил о намерении подать в суд на руководство лиги 1. Сегодня было принято решение о досрочном завершении сезона и утверждении финальной расстановки мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров. Таким образом, «Лион» завершил сезон на седьмом месте и впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках, если не победит в Лиге чемпионов.

«Позиция правительства не навязывала категорическую остановку турнира, министр спорта Роксана Марачиняну ранее указывала на возможность игры в августе, если ситуация позволит, — говорится в заявлении клуба. — «Лион» уже предлагал альтернативное решение, которое позволило бы завершить чемпионат в соответствии с предложением УЕФА. Решение предлагало проведение плей-офф и сокращенный календарь. Данная формула могла бы заинтересовать вещателей, которым не хватает контента, а также букмекеров и других экономических игроков в футбольной индустрии.

«Лион» оставляет за собой право обжаловать данное решение и потребовать возмещение убытко. Иск находится в стади разработки, поскольку ущерб клубу измеряется в несколько десятков миллионов евро".