6 марта 2025, 21:56

«Лион» подаст апелляцию на дисквалификацию Фонсеки

Руслан Минаев

«Лион» выступил с заявлением после дисквалификации главного тренера Паулу Фонсеки на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра.

В клубе назвали суровым решение дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги (LFP), а также отметили скорость, с которым оно было принято.

«Клуб сожалеет, что тренер не был оценен исключительно по его действиям, эмоциональной реакции, без явного намерения физически напасть на судью.

В свете санкций, которые, по-видимому, продиктованы негативным влиянием на французское судейство, «Лион» объявляет, что изучит все возможные пути подачи апелляции», — говорится в заявлении клуба.

По ходу игры с «Брестом» 2 марта у тренера «Лиона» произошла стычка с главным арбитром встречи Бенуа Мийо. На 90+7-й минуте Фонсека был удален с поля за споры с судьей и агрессивное поведение.

Футбол
ФК Лион
Паулу Фонсека
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Квеквескири считает,что Россия дала возможность Кварацхелии проявить себя

Фонсека объяснил свое поведение стрессом из-за политической обстановки
1
 ПСЖ 27 20 3 4 61-23 63
2
 Ланс 28 19 2 7 54-27 59
3
 Лилль 28 15 5 8 45-34 50
4
 Марсель 28 15 4 9 55-37 49
5
 Монако 28 15 4 9 49-39 49
6
 Лион 28 14 6 8 41-29 48
7
 Ренн 28 13 8 7 47-40 47
8
 Страсбур 28 12 7 9 46-34 43
9
 Лорьян 28 9 11 8 38-42 38
10
 Тулуза 28 10 7 11 39-35 37
11
 Брест 28 10 6 12 37-43 36
12
 Анже 28 9 6 13 24-37 33
13
 Париж 28 7 11 10 33-44 32
14
 Гавр 28 6 10 12 23-36 28
15
 Ницца 28 7 6 15 33-55 27
16
 Осер 28 5 8 15 23-37 23
17
 Нант 27 4 5 18 24-46 17
18
 Метц 28 4 5 19 26-60 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.04 20:00 Париж – Монако - : -
10.04 22:05 Марсель – Метц - : -
11.04 20:00 Осер – Нант - : -
11.04 22:05 Ренн – Анже - : -
12.04 18:15 Ницца – Гавр - : -
12.04 18:15 Тулуза – Лилль - : -
12.04 21:45 Лион – Лорьян - : -
13.05 00:00 Брест – Страсбур - : -
13.05 00:00 Ланс – ПСЖ - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 15
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 8
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 8
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 17 2 4
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 21 2 3
Донован Леон
Донован Леон

Осер

 25 2 0
Вся статистика

