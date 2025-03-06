«Лион» подаст апелляцию на дисквалификацию Фонсеки

«Лион» выступил с заявлением после дисквалификации главного тренера Паулу Фонсеки на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра.

В клубе назвали суровым решение дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги (LFP), а также отметили скорость, с которым оно было принято.

«Клуб сожалеет, что тренер не был оценен исключительно по его действиям, эмоциональной реакции, без явного намерения физически напасть на судью.

В свете санкций, которые, по-видимому, продиктованы негативным влиянием на французское судейство, «Лион» объявляет, что изучит все возможные пути подачи апелляции», — говорится в заявлении клуба.

По ходу игры с «Брестом» 2 марта у тренера «Лиона» произошла стычка с главным арбитром встречи Бенуа Мийо. На 90+7-й минуте Фонсека был удален с поля за споры с судьей и агрессивное поведение.