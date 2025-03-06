«Лион» подаст апелляцию на дисквалификацию Фонсеки
«Лион» выступил с заявлением после дисквалификации главного тренера Паулу Фонсеки на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра.
В клубе назвали суровым решение дисциплинарного комитета Профессиональной футбольной лиги (LFP), а также отметили скорость, с которым оно было принято.
«Клуб сожалеет, что тренер не был оценен исключительно по его действиям, эмоциональной реакции, без явного намерения физически напасть на судью.
В свете санкций, которые, по-видимому, продиктованы негативным влиянием на французское судейство, «Лион» объявляет, что изучит все возможные пути подачи апелляции», — говорится в заявлении клуба.
По ходу игры с «Брестом» 2 марта у тренера «Лиона» произошла стычка с главным арбитром встречи Бенуа Мийо. На 90+7-й минуте Фонсека был удален с поля за споры с судьей и агрессивное поведение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|20
|3
|4
|61-23
|63
|
2
|Ланс
|28
|19
|2
|7
|54-27
|59
|
3
|Лилль
|28
|15
|5
|8
|45-34
|50
|
4
|Марсель
|28
|15
|4
|9
|55-37
|49
|
5
|Монако
|28
|15
|4
|9
|49-39
|49
|
6
|Лион
|28
|14
|6
|8
|41-29
|48
|
7
|Ренн
|28
|13
|8
|7
|47-40
|47
|
8
|Страсбур
|28
|12
|7
|9
|46-34
|43
|
9
|Лорьян
|28
|9
|11
|8
|38-42
|38
|
10
|Тулуза
|28
|10
|7
|11
|39-35
|37
|
11
|Брест
|28
|10
|6
|12
|37-43
|36
|
12
|Анже
|28
|9
|6
|13
|24-37
|33
|
13
|Париж
|28
|7
|11
|10
|33-44
|32
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|23-36
|28
|
15
|Ницца
|28
|7
|6
|15
|33-55
|27
|
16
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-37
|23
|
17
|Нант
|27
|4
|5
|18
|24-46
|17
|
18
|Метц
|28
|4
|5
|19
|26-60
|17
|10.04
|20:00
|Париж – Монако
|- : -
|10.04
|22:05
|Марсель – Метц
|- : -
|11.04
|20:00
|Осер – Нант
|- : -
|11.04
|22:05
|Ренн – Анже
|- : -
|12.04
|18:15
|Ницца – Гавр
|- : -
|12.04
|18:15
|Тулуза – Лилль
|- : -
|12.04
|21:45
|Лион – Лорьян
|- : -
|13.05
|00:00
|Брест – Страсбур
|- : -
|13.05
|00:00
|Ланс – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|15
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|8
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|8
|
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|17
|2
|4
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|21
|2
|3
|
|
Донован Леон
Осер
|25
|2
|0